Депутаты ЗСК поддержали 28 федеральных законопроектов на заочной сессии

Постановление «О положительных отзывах на проекты федеральных законов» приняли сегодня. Кубанские законодатели рассмотрели поправки в Лесной, Трудовой, Бюджетный, Жилищный, Налоговый и Градостроительный кодексы, а также в ряд федеральных законов и КоАП РФ.