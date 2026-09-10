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Аргументы недели

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Депутаты ЗСК поддержали 28 федеральных законопроектов на заочной сессии

Депутаты ЗСК поддержали 28 федеральных законопроектов на заочной сессии

Постановление «О положительных отзывах на проекты федеральных законов» приняли сегодня. Кубанские законодатели рассмотрели поправки в Лесной, Трудовой, Бюджетный, Жилищный, Налоговый и Градостроительный кодексы, а также в ряд федеральных законов и КоАП РФ.

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