ЦРУ рассекретило разведданные о теракте 11 сентября

ЦРУ опубликовало засекреченные данные о теракте 11 сентября 2001 года. Об этом сообщила газета The New York Times.
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