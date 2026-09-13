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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ВФЛА об обращении легкоатлетов в ООН и МОК: «Полностью разделяем эту позицию. Требуем справедливости и восстановления равных возможностей для россиян»

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) поддержала обращение  российских спортсменов в ООН и Международный олимпийский комитет (МОК) с призывом допустить их к участию в международных стартах.

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