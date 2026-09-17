Эксперт: ЕС с опаской относится к сближению с Канадой из-за возможностей Трампа

Евросоюз с опаской воспринял инициативу тесного сближения со стороны Канады, потому что тогда у США «появится мощный рычаг давления на ЕС».
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