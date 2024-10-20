Броберг набрал 6 очков и «+6» в первых 6 матчах за «Сент-Луис». Защитник перешел из «Эдмонтона» в результате оффер-шита

23-летний защитник отмечался результативными действиями в каждом из первых 6 матчей «Блюз» в сезоне. У него 1 гол и 5 результативных передач при полезности «+6», 4 минутах штрафа и среднем времени на льду 19:42.
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