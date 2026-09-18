Росгвардеец помог пенсионерке с подозрением на инфаркт на участке в Москве

Сотрудник Росгвардии оказал первую доврачебную помощь 88-летней пенсионерке, которой стало плохо с сердцем на одном из избирательных участков в Москве.
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