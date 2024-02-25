Пленные гитлеровцы сами подробно рассказывали, что польских офицеров в Катыни расстреляли нацисты, а не НКВД СССР, и что фальшивку о якобы советских зверствах они пытались активно "продать" США и Англии – эти показания приводятся в новых архивных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
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