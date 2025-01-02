"Всё рухнуло за одну ночь": Лавров дал волю чувствам

ВВ Владимир Витковский ... вывод- врага надо добивать, милосердие к врагу всегда обернется против тебя...

Чайка Океанская "Русские должны заботиться и печься только о самих себе. Только так нас будут уважать, а также мечтать попасть в Россию в качестве неотъемлемой части и на общих правах." Совершенно правильно!