Царьград Коллаж Царьграда Отношения с Финляндией, превращённой НАТО в орудие против России, будут ухудшаться в 2025 году.
"Всё рухнуло за одну ночь": Лавров дал волю чувствам
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... вывод- врага надо добивать, милосердие к врагу всегда обернется против тебя...
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23 час.
Чайка Океанская
"Русские должны заботиться и печься только о самих себе. Только так нас будут уважать, а также мечтать попасть в Россию в качестве неотъемлемой части и на общих правах." Совершенно правильно!
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16 час.
Валентин Щербаков
Неужели могущественная РОССИЯ ничего не может сделать с жалкой, русофобской и нищей Финляндией, что, нет возможности поставить на колени этих наглых, агрессивных недоносков и фашистских сподвижников Гитлера....
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13 час.
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