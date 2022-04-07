Как работает естественный отбор. Эксперимент с рыбками

Все мы восхищаемся чудесами природы. Листики, похожие на насекомых и птиц, насекомые, похожие на листики или палочки - у многих людей вызывают вопросы: как всё это создано?Противники эволюции сразу радостно кричат: смотрите, ЭТО слишком рационально.