Аналитик спрогнозировал курс доллара к рублю к концу недели

В среду, 28 февраля, доллар снова пытается уйти под отметку в 92 рубля. Закрепление в более низком ценовом диапазоне станет проблематичным в связи с завершением налогового периода, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.