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Аналитик спрогнозировал курс доллара к рублю к концу недели

В среду, 28 февраля, доллар снова пытается уйти под отметку в 92 рубля. Закрепление в более низком ценовом диапазоне станет проблематичным в связи с завершением налогового периода, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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