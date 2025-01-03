Взрывы в Сумах: воздушная тревога в нескольких областях Украины

На севере Украины, в городе Сумы, произошли взрывы, сообщили местные источники. В связи с угрозой с воздуха, предупреждения объявлены в Киеве и восьми областях, включая Черкасскую, где накануне также были отмечены взрывы.
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