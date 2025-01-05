Косметолог Рябинова рассказала, как избавиться от чёрных точек на лице

Людям с пористой кожей можно избавиться от черных точек, если использовать сужающие поры маскиЛюдям с пористой кожей можно избавиться от черных точек, если использовать сужающие поры маски, рассказала NEWS.
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