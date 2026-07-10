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Царьград

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Минсельхоз: АПК будет получать топливо в приоритетном порядке

Минсельхоз: АПК будет получать топливо в приоритетном порядке

Минсельхоз России обеспечивает приоритетное снабжение топливом агропромышленного комплекса. Оксана Лут провела совещание с Минэнерго и ФАС о своевременной доставке ресурсов до аграриев и мониторинге ценовой ситуации на рынке.

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