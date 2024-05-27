«Водоканал Санкт-Петербурга» проводит работы на Камчатской улице

Движение транспорта осуществляется по одной полосе в каждую сторону Сегодня специалисты петербургского «Водоканала» проводят работы по ликвидации технологического нарушения на магистрали на Камчатской улице, 9, сообщили сегодня в пресс-службе предприятия.