Говорить об этом поздно, пора кричать: Пронько о двух бедах образования в России

За минувшие десятилетия в России проведена не одна реформа. Однако ни одна из них не привела к улучшению ситуации в области, которую пытались изменить к лучшему…Самый вопиющий провал – это так называемая пенсионная реформа, когда поставили на дыбы всю страну.