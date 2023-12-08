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Говорить об этом поздно, пора кричать: Пронько о двух бедах образования в России

Говорить об этом поздно, пора кричать: Пронько о двух бедах образования в России

За минувшие десятилетия в России проведена не одна реформа. Однако ни одна из них не привела к улучшению ситуации в области, которую пытались изменить к лучшему…Самый вопиющий провал – это так называемая пенсионная реформа, когда поставили на дыбы всю страну.

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