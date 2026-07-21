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Царьград

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Банк России поднял курс доллара до 78,554 рубля на 22 июля 2026

Банк России поднял курс доллара до 78,554 рубля на 22 июля 2026

Банк России объявил об установлении новых курсов валют на 22 июля 2026 года. Курс доллара поднялся до 78,554 рубля, евро до 89,7558 рубля, а юаня до 11,6091 рубля, показав увеличение на 23,81, 20,16 и 3,93 копейки соответственно.

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