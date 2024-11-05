Белоруссия поставила в Россию более 110 тысяч тонн сливочного масла

С начала года Белоруссия остается ключевым поставщиком сливочного масла в Россию. На конец октября в нашу страну было поставлено более 110 тысяч тонн масла, что свидетельствует о значительном росте импорта - на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.
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