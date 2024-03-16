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ITV: самолет с главой МО Британии, якобы заглушенный Россией, не был защищен

ITV: самолет с главой МО Британии, якобы заглушенный Россией, не был защищен

Самолет с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом на борту, в глушении сигнала которого СМИ обвинили Россию, не был оснащен требующейся защитой из-за решения военного руководства сократить расходы на фоне нехватки оборонного финансирования.

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