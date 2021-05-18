Актуально для родителей: распределение свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год

21 мая 2021 года в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, (далее – МОО) на новый 2021-2022 учебный год.
21 мая 2021 года в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, (далее – МОО) на новый 2021-2022 учебный год.
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