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Китай

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Китай выразил сожаление по поводу жалобы ЕС в ВТО на решение по патентному делу

Пекин, 20 января /Синьхуа/ -- Министерство коммерции КНР в понедельник выразило сожаление по поводу жалобы Европейского союза во Всемирную торговую организацию /ВТО/ по поводу судебного решения Китая, касающегося лицензирования стандартных патентов.

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