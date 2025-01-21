Китай выразил сожаление по поводу жалобы ЕС в ВТО на решение по патентному делу

Пекин, 20 января /Синьхуа/ -- Министерство коммерции КНР в понедельник выразило сожаление по поводу жалобы Европейского союза во Всемирную торговую организацию /ВТО/ по поводу судебного решения Китая, касающегося лицензирования стандартных патентов.
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