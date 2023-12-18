За разбитый ребёнком лоб школу в Окуловке оштрафовали на 50 тысяч рублей

Дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций) в отношении МАОУ "Средняя школа № 3 г.
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