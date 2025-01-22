Ввоз южноуральцами автомобилей из-за рубежа вырос в полтора раза

Южноуральцы завезли рекордное количество автомобилей из-за границы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, в 2024 году таможенники зафиксировала рост импорта автомобилей на Южный Урал на 45%.
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