Жители Курской области возвращаются в разграбленные укронацистами дома

Жители приграничных районов Курской области возвращаются в пустые дома из-за грабежей и мародерства украинских военнослужащих, сообщила фельдшер отряда «Барс-Курск» с позывным «Рысь» 11 ноября РИА Носвости.
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