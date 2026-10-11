Сравнение производительности Windows 11 и Windows 7 в играх: неожиданные результаты

В тесте участвовали 10 игр, из которых 8 работали на DirectX 11 и 2 — на DirectX 9. Результаты показали, что в трёх из десяти игр Windows 7 превосходила Windows 11 по скорости, в том числе в Borderlands 2 в разрешении Full HD — с преимуществом в целую треть.