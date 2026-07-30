В Госдуме выступили против превращения сельских школ в "девятилетки"

Сокращение срока обучения в сельской местности может нарушить право детей на полное среднее образование и усугубить отток молодежи из сел В сельских школах Подмосковья наблюдается массовый отказ в зачислении учеников в десятые классы из-за нехватки бюджетных средств, что может привести к серьезным социальным проблемам, сообщил руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов в интервью "Газете.