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Пронедра

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Колу храните не дольше суток, врач предупредила о последствиях для организма

Колу храните не дольше суток, врач предупредила о последствиях для организма

Открытую колу рекомендуется выпить в течение суток, особенно если напиток хранился при комнатной температуре, отметила врач Дарья Русакова.

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