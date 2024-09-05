Автор северной эстетики. Фотографировать училась на улице

Юлия Салиндер родом из села Яр-Сале. Она признаётся, до шестого класса не любила учиться, однако потом по примеру старшего брата занялась лыжами и вступила в патриотический клуб, где воспитала в себе ответственность и самодисциплину.
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