США уверены, что купили лояльность Казахстана

Казахстан является другом США, хотя имеет с Россией самую протяженную границу. Об этом на форуме по безопасности в Черном море и Балканах в Румынии заявил приглашенный специалист по внешней политике американского Фонда наследия Томас Дэнс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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