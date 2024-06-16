США уверены, что купили лояльность Казахстана

Казахстан является другом США, хотя имеет с Россией самую протяженную границу. Об этом на форуме по безопасности в Черном море и Балканах в Румынии заявил приглашенный специалист по внешней политике американского Фонда наследия Томас Дэнс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».