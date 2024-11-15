«Мы готовы на крайние меры!» Чем миграционный кризис угрожает США и как Дональд Трамп намерен выселить миллион нелегалов?

Последние несколько лет важнейшей внутриполитической проблемой в США остается миграционный кризис. Отношение к мигрантам раскололо американское общество и даже привело к серьезному конфликту между федеральными и местными властями после попытки губернатора Техаса Грега Эббота силой обеспечить безопасность южной границы.
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