«Мы готовы на крайние меры!» Чем миграционный кризис угрожает США и как Дональд Трамп намерен выселить миллион нелегалов?

Последние несколько лет важнейшей внутриполитической проблемой в США остается миграционный кризис. Отношение к мигрантам раскололо американское общество и даже привело к серьезному конфликту между федеральными и местными властями после попытки губернатора Техаса Грега Эббота силой обеспечить безопасность южной границы.