www.globallookpress.com/Moawia Atrash Стоимость подержанных нефтяных танкеров значительно превысила цену новых судов из-за растущего спроса и длительных сроков поставки.
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