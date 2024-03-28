Гидрометцентр: китайско-монгольская песчаная буря накрыла Приамурье

В Благовещенске прошел первый в 2024 году дождь, а небо окрасилось в желтый цвет. Воздушные потоки принесли частицы пыли от песчаных бурь в Монголии и Китае, сообщил Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.