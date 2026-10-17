Из этой суммы порядка половины приходится на погашение основной части долга, остальное — на обслуживание займов Согласно графику платежей, опубликованному Министерством финансов Украины, в 2027 году страна должна будет выплатить иностранным кредиторам 6,674 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
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