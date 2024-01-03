ФОТО: OLEGDOROSHIN/SHUTTERSTOCK СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ РОССИЯ – ВЫИГРЫВАЕТ. ДЕСЯТЬ НАИБОЛЕЕ ЗНАКОВЫХ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 2023 ГОДА 2023 год на международной арене ознаменовался торжеством многополярности над сдающими в целом позиции США, укреплением России, окончательно поверившей в себя, ставшей более влиятельной в мире, несмотря на санкционную войну со стороны Запада.
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