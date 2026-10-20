Трамп призвал Францию закрыть свои границы. Франция столкнулась с масштабными беспорядками, однако президент Эммануэль Макрон не спешит признавать провал мер безопасности.
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че там люмпены с людовиком и терезией сотворили?
гений,гений поцелуй меня в те уста которыми я не говорю по русски...
Опять Баширов с Петровым работают
Макрон- несчастье для Франции.
"Макрон обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию во Франции и призвал усилить помощь Украине из-за «российской угрозы»." ... не фиг было обезьян из Африки заселять. Если они на своей малой родине ничего не смогли добиться, то вряд ли добьются на "новой" не (у) родине.
Во франции беспорядки,а макрон обвиняет Россию,придурок!!!!!
Ага... И некоего панина в качестве жены этому жеманному геронтопедофилу тоже Россия подсунула...