Абсолютно голую Цензори и Уэста выгнали с премии, сын Смита нацепил на себя дом: красная дорожка «Грэмми»

Красная дорожка премии «Грэмми» в самом разгаре, и некоторые звезды уже успели шокировать публику. Бьянка Цензори, пришедшая в компании мужа Канье Уэста, заявилась на мероприятие, как это обычно и бывает, голой…Красная дорожка премии «Грэмми» в самом разгаре, и некоторые звезды уже успели шокировать публику.