Представители Общественного совета при краевом главке полиции провели мероприятия ко Дню кубанской семьи

15 сентября в Краснодарском крае отмечается День кубанской семьи, этот праздник стал прекрасной возможностью для жителей региона сохранить и передать подрастающему поколению ценности, культуру и традиции кубанских семей.
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