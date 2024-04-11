"Могу испортить отношения": Кулеба анонсировал "жёсткий подход" в общении с Западом

Глава дипломатического ведомства Украины заявил, что разочарован в собственной дипломатии, которая не даёт никаких успехов, и пообещал, несмотря на возможный негатив в свою сторону, радикально изменить подход с западными "партнёрами".
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