"Могу испортить отношения": Кулеба анонсировал "жёсткий подход" в общении с Западом

ГБ

Геннадий Бережнов

Мне хочется биться о стену, а кто против, но только с большого разбега! Вырастили то, что вырастили. Это своего рода ИГИЛ и Западу и США надо помнить как далее он себя повёл! Ну дайте, что вам жалко что ли 7 шт.? Это более 7 млрд. долларов.