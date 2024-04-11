"Могу испортить отношения": Кулеба анонсировал "жёсткий подход" в общении с Западом

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Мне хочется биться о стену, а кто против, но только с большого разбега! Вырастили то, что вырастили. Это своего рода ИГИЛ и Западу и США надо помнить как далее он себя повёл! Ну дайте, что вам жалко что ли 7 шт.? Это более 7 млрд. долларов.
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