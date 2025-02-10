Вагенкнехт описала необходимые условия для урегулирования на Украине

Стабильностью должно обладать мирное урегулирование на Украине и американских военных не должно быть рядом с границей России, заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт 10 февраля на пресс-конференции.