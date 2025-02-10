Стабильностью должно обладать мирное урегулирование на Украине и американских военных не должно быть рядом с границей России, заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт 10 февраля на пресс-конференции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии