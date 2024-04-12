В центральный аппарат СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела об осквернении Вечного огня в Сахалинской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по сообщению соцмедиа о том, что несовершеннолетние осквернили Вечный огонь на площади Славы в городе Южно-Сахалинске (ч.
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