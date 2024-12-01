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Что для России важнее, китайская цена на газ или лояльность Астаны, покажет время

Что для России важнее, китайская цена на газ или лояльность Астаны, покажет время

﻿﻿Министр энергетики России Александр Новак подтвердил в середине ноября: «В настоящее время мы вместе с нашими китайскими друзьями, возможно, рассматриваем новый маршрут через Казахстан, который также может достичь около 35 миллиардов кубометров газа» посла Казахстана в России в мае, показав объем, практически равный максимальной мощности трубопровода "Сила Сибири" - 38 миллиардов кубометров газа в год, хотя это менее 50 миллиардов кубометров.

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