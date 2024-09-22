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Новости экономики России

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США намерены запретить китайское ПО в автономных транспортных средствах

Министерство торговли США, как ожидается, в начале следующей недели предложит запретить использование китайского программного обеспечения и оборудования в автономных транспортных средствах на американских дорогах из-за проблем с национальной безопасностью, сообщили Reuters два осведомленных источника.

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