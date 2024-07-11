Стало известно, кому принадлежат мумифицированные останки, найденные в горах

В Перу нашли мумифицированные останки альпиниста, пропавшего без вести в горах летом 2002 года. По данным издания, 59-летний американец Уильям Стэмпфл пропал без вести 22 года назад при сходе лавины на горе Уаскаран — самой высокой точке Перу.