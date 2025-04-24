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Independent: Зеленский не поехал в Лондон, чтобы не попасть в ловушку США

Independent: Зеленский не поехал в Лондон, чтобы не попасть в ловушку США

Владимир Зеленский решил отказаться от поездки на переговоры в Лондон, так как испугался — он захотел избежать ситуации, подобной перепалке с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джй Ди Вэнсом, которая произошла в Овальном кабинете, сообщает The Independent.

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