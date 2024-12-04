❗️ Керчанина приговорили к 15 годам колонии строгого режима за госизмену В сентябре 2023 года он отправил СБУ координаты места расположения комплексов ПВО в Керчи, сообщили в прокуратуре Крыма.
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❗️ Керчанина приговорили к 15 годам колонии строгого режима за госизмену В сентябре 2023 года он отправил СБУ координаты места расположения комплексов ПВО в Керчи, сообщили в прокуратуре Крыма.