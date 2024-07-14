Граждане России увеличивают свои бюджеты на отдых и мечтают о более дорогих поездках

Граждане России продолжают увеличивать бюджет на отдых, несмотря на экономические трудности. Опрос показал, что в среднем россияне готовы потратить на недельный отпуск по 50 000 рублей на члена семьи, хотя идеальным считается отпуск стоимостью 175 тысяч рублей на человека.