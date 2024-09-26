Прогулка под утренним солнцем помогает улучшить качество сна

Даже небольшая прогулка под утренним солнцем улучшает качество сна. К такому выводу пришли ученые из Университета Южного Миссисипи, передает "Царьград" со ссылкой на научное издание Journal of Health Psychology.
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