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Ричард Гир сыграл главную роль в фильме автора легендарного «Таксиста». Чем поражает фильм «О, Канада»?

Ричард Гир сыграл главную роль в фильме автора легендарного «Таксиста». Чем поражает фильм «О, Канада»?

В российский прокат выходит «О, Канада» от легендарного соавтора Мартина Скорсезе Пола Шредера. Ричард Гир сыграл в картине роль умирающего документалиста, который рассказывает о своей жизни перед лицом камеры и жены в исполнении Умы Турман.

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