Ричард Гир сыграл главную роль в фильме автора легендарного «Таксиста». Чем поражает фильм «О, Канада»?

В российский прокат выходит «О, Канада» от легендарного соавтора Мартина Скорсезе Пола Шредера. Ричард Гир сыграл в картине роль умирающего документалиста, который рассказывает о своей жизни перед лицом камеры и жены в исполнении Умы Турман.