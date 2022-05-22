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730 км без подзарядки, огромный экран, разгон до 100 км/ч за 4,4 с и зарядка раз в неделю. Электромобиль BYD Tang 2022 поступил в продажу в Китае

730 км без подзарядки, огромный экран, разгон до 100 км/ч за 4,4 с и зарядка раз в неделю. Электромобиль BYD Tang 2022 поступил в продажу в Китае

Сегодня в продажу поступил электромобиль BYD Tang 2022, который доступен в трёх версиях по цене от 42 250 до 51 200 долларов в Китае.

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