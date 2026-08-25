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Уязвимости защитных механизмов в открытых языковых моделях выявлены международным исследованием

Уязвимости защитных механизмов в открытых языковых моделях выявлены международным исследованием

Для анализа была разработана открытая платформа TamperBench, позволяющая стандартизированно оценивать устойчивость моделей к изменениям внутренних параметров и дополнительному обучению, целенаправленно нарушающему установленные разработчиками ограничения.

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