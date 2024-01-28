Володин рассказал о законах, вступающих в силу в феврале

В феврале проиндексируют материнский капитал и ряд других социальных выплат, в результате материнский капитал составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей — на второго, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии